A total 250 candidates are in fray for the upcoming Goa Assembly elections, following the scrutiny and withdrawal of nominations.

Of the 250 candidates to contest the February 4 polls for the state’s 40 constituencies, 131 are from South Goa and 119 from North Goa, as per the data available with Chief Electoral Officer.

The 2012 state polls were contested by 202 candidates.

A total of 11.08 lakh voters are expected to exercise their franchise at 1,649 polling stations.

The EVMs along with Voter-Verified Paper Audit Trail (VVPAT) would be used to cast votes

*Final List of Candidates In Fray For Goa Elections 2017*

๐Ÿ”ธ *1-Mandrem(7)*

Dayanand Raghunath Sopte*INC

Laxmikant Parsekar*BJP

Rajendra M Satelkar*NCP

Dhar Ladu Manjrekar*MGP

Bhim Raghuvir Pednekar*Bahujan Mukti Party

Devendra Krishnaji Prabhuย Parsekar Desai*AAP

Sanjayย Krishnarao Prabhu Dessai*Independent

๐Ÿ”ธ *2-Pernem(8)*

Ajgaonkar Manohar Trimbak*MGP

Rajendra Arlekar*BJP

Santosh Shankar Mandrekar*NCP

Vikesh Ramesh Assotikar*INC

Dyneshwar S Varkhankar*GPP

Gopaldas Anant Arlekar*GVP

Nitin Mohan Chopdekar*Bhaujan Mukti Party

Shivanand Krishna Pilarnkar*AAP

๐Ÿ”ธ *3-Bicholim(5)*

Manohar Pandurang Shirodkar*Indian National Congress

Naresh Sawal*MGP

Rajesh Patnekar*BJP

Raut Pandurang Dattaram*GPP

Sainath Patekar*AAP

๐Ÿ”ธ *4-Tivim(4)*

Douglas Lawrence Sequeira*NCP

Kiran Mohan Kandolkar*BJP

Nilkanth Ramnath Halarnkar*INC

Pradeep Pundalik Amonkar Ghadi*AAP

๐Ÿ”ธ *5-Mapusa(7)*

Francisco C.J.A De Pinto E Souza*BJP

Sanjay Vithu Barde*NCP

Vijay Laxman Bhike*INC

Vinode Fadke*MGP

Rameshwari Morajkar*GSP

Shraddha Khalap*AAP

Dommnic Alphonso*Independent

๐Ÿ”ธ *6-Siolim(8)*

Abhijit Dhargalkar*NCP

Dayanand Rayu MAndrekar*BJP

Janardhan NArahari Tamhankar*Bahujan Mukti PArti

Paresh Raikar*GSM

Vinoda Datarama Paliencar*GFP

Vishnu Mhaddu NAik*AAP

Mukesh Sawant*Independent

Patric Savio Almeida*Independent

๐Ÿ”ธ *7โ€”Saligao(6)*

Agnelo Nicholos Fernandes*INC

Dilip PArulekar*BJP

Dattatraya Vittal PAdgaonkar*AAP

Jayesh Vidyadhar Salgaonkar*GFP

Rajesh Dabholkar*Shivsena

Gajanan Rama Naik*CPI

๐Ÿ”ธ *8-Calangute(3)*

Joseph Robet Sequeira*INC

Michael Vincent Lobo*BJP

Godwin Fernandes *AAP

๐Ÿ”ธ ย *9-Porvorim*(6)

Guruprasad Pawaskar*BJP

Rajesh Amonkar*ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย MGP

Rajesh Valvaikar*AAP

Raju Dโ€™souza*SJP(Chandra Shekar)

Rohan Khaute*Independent

Wilbur Fredrick Ticlo*Independent

๐Ÿ”ธ *10-Aldona(6)*

Amarnath Panjikar*INC

Glenn Souza Ticlo*BJP

Osbert DCunha*NCP

Rosy Ursula Dsouza*AAP

Anandrao NArayanrao Nagvekar*Independent

Mahesh Vishun Satelkar*MGP

๐Ÿ”ธ *11-Panaji(7)*

Domninic Savio A EFernandes*NCP

Sidharth Sripad Kuncalienkar*BJP

Atanasio J Monserrate*UGP

Ketan Kirikumar Prabhu Bhatikar*Goa Suraksha Manch

Valmiki NAik*AAP

Dilip Ghadi*Independent

Parshuram Dodamani*Independent

๐Ÿ”ธ *12-Taligao(4)*

Dattaprasad Naik*BJP

Jennifer Monserrate*INC

Smt Cecille Rodrigues*AAP

๐Ÿ”ธ *13-StCruz(9)*

Antonio Caetano Fernandes*INC

Hemant Dinanath Golatkar*BJP

Pedro Caitano Pires*CPI

Prakash Gopi Naik*MGP

Shakeel Jamal Shaikh*NCP

Jose Vincent Gomes*AAP

Helana Lourenco*Independent

Jose Lopes*Independent

Rodolfo Louis Fernandes*Independent

๐Ÿ”ธ *14-StAndre(10)*

Dattaram NAguesh Chari*NCP

Francisco Silveira*INC

Jagsish Umakant Bhobe*MGP

Ramrao Surya Naik Wagh*BJP

Leocardio ADMonteiro*GSP

Rama Gurudas Kankonkar*AAP

Ashwin Menino Rosario*Independent

Dhaku Arjun Madkaikar*Independent

Simao Aleixo Caiado*Independent

Sunil Savlo Kerkar*Independent

๐Ÿ”ธ *15-Cumbharjua(5)*

Pandurang Arjunย MAdkaikar*BJP

Xavier Fialho*INC

Prakash Dattaram Naik*AAP

Prasad Harmalkar*Independent

Vishal Voilvoikar*Independent

๐Ÿ”ธ *16-Maem(8)*

Pravin Zantye*BJP

Santosh Kumar Sawant*INC

Subhash NArsinha Kinalkar*NCP

Ajeetsingh Vamanrao Rane*AAP

Atmaram Vaman Gaonkar*Goa Surkaeh MAnch

Ashok Anant Gaonkar*Independent

Deepkumar D Maapari*Independent

Prabhakar Laximan Gaonkar*Independent

๐Ÿ”ธ *17-Sanquelim(7)*

Dharmesh Saglani*INC

Dr Pramod Sawant*BJP

Pratap Prabhakr Gauns*NCP

Milind Gauns*AAP

Moulali Shaikh*Goa Suraj Party

Suresh Amonkar*Goa SM

Mahesh

Shantaram Parab*Independent

๐Ÿ”ธ *18-Poriem(5)*

Pratapsing Rane*INC

Sitaram Anant Gawas*AAP

Suhas Naik *MGP

Vishwajeet Kurshnarao Rane*BJP

Ajit Sadanand Mahalsekar*Independent

๐Ÿ”ธ *19-Valpoi(4)*

Satyavijay SubraiNaik*BJP

Vijay Atmaram Gaonkar*MGP

Vishwajit Pratapsingh Rane*INC

Ashish V Kanekar*AAP

๐Ÿ”ธ *20-Priol(4)*

Pandurang Alias Deepak Dhavlikar*MGP

Ramkrishna Jalmi*INC

Dattaram Dessai*AAP

Govind Gaude *Independent

๐Ÿ”ธ *21-Ponda(5)*

Lavoo Mamletdar*MGP

Ravi Sitaram NAik*INC

Sunil Desai*BJP

Mulla Mansur Muzawar*AAP

Rajesh Vernekar*Independent

๐Ÿ”ธ *22-Shiroda(6)*

Abhay Ramchandra Prabhu*MGP

Mahadev NArayan NAik*BJP

Subhash Ankush Shirodkar*INC

Molu Anand Velip*AAP

Diya Chandrakant Shetkar*Independent

Nilesh Govind Gaonkar*Independent

๐Ÿ”ธ *23-Marcaim(5)*

Pradeep Pundalik Shet*BJp

Ramkrishna alias Sudin Dhavlikar*MGP

Smt Urmila alias Vindiksha Vinod Naik*INC

Surel Datta Tilve*AAP

Hanumant Vasant Naik*Independent

๐Ÿ”ธ *24-Mormugao(6)*

Milind Sagun Naik*BJP

Sankalp Amonkar*INC

Giovanni Karl Vaz*AAP

Sanjay Naik*Shiv Sena

Maria Liberta Mendonca*Independent

Parshuram Umaji Sonurlekar*Independent

๐Ÿ”ธ *25-Vasco Da Gama(6)*

Jose Filipe De Sousa*NCP

Jose Luis Carlos Almeida*BJP

Manesh Chandrakant Arolkar*MGP

Saifula Khan*INC

Gandhi Henriques*Independent

Krishna (Daji) VSalkar*Independent

๐Ÿ”ธ *26-Dabolim(9)*

Francisco Jose Nunes*INC

Kritesh NAik Gaunkar*NCP

Mauvin Helpodoro Godinho*BJP

Premanand Nonoskar*MGP

Suresh Barve*Niz Goenkar Revolution Front Party

Vasant Naik*AAP

Kenneth Ian Stewart Silveira*Independent

Preetam Keluskar*Independent

Tara Govind Kerkar*Independent

๐Ÿ”ธ *27-Cortalim(10)*

Smtย Alina Saldanha*BJP

Gilbert Mariano Rodrigues*INC

Suman Sharma*MGP

Gilroy Costa*GPP

Nelly Rodrigues*GVP

Olencio Simoes*AAP

Ramakant Borkar*UGP

Sharan Meti*GSP

Antonio Vas*Independent

Miguel Antonio Rodrigues*Independent

๐Ÿ”ธ *28-Nuvem(5)*

Vincent Rodrigues*NCP

Wilfred Dsa*INC

Francisco Pacheco*Goa Suraj Party

Mariano Godinho*AAP

Dinesh Bandodkar*Independent

*29-Curtorim(5)*

Aleixo Reginaldo Lourenco*INC

Arthur DSilva*BJP

Conceicao Dias*MGP

Edwin Domnic Vaz*AAP

Jose Paulo Fernandes*Independent

๐Ÿ”ธ *30-Fatorda(6)*

Damu G Naik*BJP

Jose Dsilva*INC

DSNaik*MGP

Ranjit Cotta Carvalho*AAP

Vijay Sardesai*Goa Forward Party

Avin Vishwanath Naik*Independent

*31-Margao(4)*

Digambar Vasant Kamat*INC

Jayesh Raghunath Naik*MGP

Sharmad Raiturkar*BJP

Santosh Raiturkar*AAP

๐Ÿ”ธ *32-Benaulim(7)*

Churchill Alemao*NCP

Edwin Barreto*Inc

John Fernandes*GSP

Maria E Rebello*GVP

Ms Royella Fernandes *AAP

Caitano R Silva*Independent

Ms Judit Almeida*Independent

๐Ÿ”ธ *33-Navelim(7)*

Lousin Faleiro*INC

Satyavijay Naik*MGP

Cruz Barretto*GVP

Siddarth Karapurkar*AAP

Avertino Futardo*Independent

Edwin Cardoza*Independent

Durado Pires*Independent

๐Ÿ”ธ *34-Cuncolim(7)*

Clafasio Dias*Indian National Congress

Subhash Alias Rajan K Naik*Bhartiya Janata Party

Devendra Dessai*Shivsena Party

Elvis Gomes*AAM Aadmi Party

John Inacio Monteiro*Goa Vikas Party

Derick Dias*Independent

Joaqueim Alemao *Independent

๐Ÿ”ธ *35-Velim(12)*

Philip Nerry Rodrigues*INC

Fedric Borges*NCP

Vinay Tari*BJP

Anthony Rodrigues*GFP

Clifton DSouza*Ambedkar Party of India

Cruz Silva*AAP

Domnic Noronha*GSP

Benjimin Silva*Independent

Edrich Correira*Independent

Constancio Fernandes*Independent

Joao Fernandes*Independent

Wilson Mazarelo*Independent

๐Ÿ”ธ *36-Quepem(4)*

Chandrakant Kavlekar*INC

Prakash Velip*BJP

Sudesh Gawde*MGP

Joao Fernandes*AAP

Charles*GSP

๐Ÿ”ธ *37-Curcorem(4)*

Nilesh Cabral*BJP

Rosario Mariano Fernandes*INC

James Fernandes*AAP

Shyam Satardekar*GSM

๐Ÿ”ธ *38-Sanvordem(4)*

Deepak Prabhu Pauskar*MGP

Ganesh Chandru Gaonkar*BJP

Shankar Kirlapalkar*INC

Balkrishna Marathe*Independent

๐Ÿ”ธ *39-Sanguem(8)*

Subhash Fal dessai*BJP

Ravindra Arjun Velip*AAP

Dattaprasad Savordekar*Independent

Prasad Gaonkar*Independent

Savitri KAvlekar*INC

Vasudev Gaonkar *MGP

Sudesh Gaonkar*Independent

Smt Rakhi Naik*NCP

๐Ÿ”ธ *40-Canacona(5)*

Gourish Bandekar*MGP

Isidore Aleixinho Fernandes*INC

Vijay Pai Khot*BJP

Sandesh Telekar*AAP

Ramesh Tawadkar*Independent

๐Ÿ”ธ *Total Number Of Candidates (250)*

*South Goa(131)*

Congress(21), BJP(17),NCP(6),MGP(14),GFP(2),GVP(4),AAP(19),Others(15),INDEPENDENT(33) – Total 131

*

*North Goa(119)*

Congress(16),BJP(19),CPI(02),NCP(11),MGP(10),GFP(02),GVP(01),AAP(19),UGDP(01),GOA SURAKHA MANCH(04),GOA PRAJA PARTY(02),GOA SURAJ PARTY(03),SAMAJWADI JANTA PARTY(01),BAHUJAN MUKTI PARTY(03),SHIVSENA PARTY(01),INDEPENDENT(24) – Total 119

*

