BJP approved ticket to all sitting MLAs except Sanvordem, Mayem, Pernem & Cancona MLAs.

North Goa: Laxmikant Parsekar (Mandrem), Francis D’Souza(Mapusa), Glen Ticlo (Aldona), Kiran Kandolkar(Thivim), Dayanand Mandrekar(Siolim), Michael Vaz (Calangute), Dilip Parulekar(Saligao), Siddharth Kuncolienkar(Panjim), Dattaprasad Naik(Taleigao), Dr Pramod Swant(Sakhali), Rajesh Patnekar(Bicholim)

South Goa : Mahadev Naik (Shiroda), Subhash Phaldesai(Sanguem), Nilesh Cabral(Curchorem), Rajan Naik( Cuncolim), Damu Naik( Fatorda), Arthur Dsilva (Curtorim), Carlos Almeida(Vasco), Mauvin Godinho(Dabolim), Milind Naik (Mormugao), Alina Saldanha (Cortalim).

Two names are in discussion for Cancona Ramesh Tawadkar and Vijai Pai Khot and St Andre Ramarao Wagh and Tony Fernandes. Three names have gone from St Cruz Constituencies of Anil Hoble, Girish Uskaikar and Hemant Golatkar .

BJP is also yet to finalise in constituencies of Mayem, Savordem, Pednem, Cumbarjua, Ponda, Priol, Madkai, Madgao, Navelim, Valpoi, Poriem, Quepem

State BJP President Vinay Tendulkar had stated that the party would contest in 37 constituencies while support independent candidates in constituencies such as Benaulim, Velim and Nuvem.