Över Disken Risperdal 3 mg Köpa

Generisk Risperdal

Där jag kan beställa Risperdal 3 mg Danmark. Risperdal (Risperidone) is an atypical antipsychotic. It works by affecting certain substances in the brain.Risperdal is a remarkable new treatment for schizophrenia & bipolar disorder from Janssen Pharmaceuticals.



Gradering 4.8 stjärnor, baserat på 246 användare kommentarer





Pris från €1.23 Per piller